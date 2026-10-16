CHP\'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda, aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Yalçın Karatepe, Kerim Rota ve Sinem Kırçiçek'in de bulunduğu 48 isim hakkında kesin ihraç kararı verildi. Eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile eski PM üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza verilmedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen isimlere yönelik incelemelerini tamamlayarak kararlarını açıkladı. Alınan karar doğrultusunda 48 parti üyesi hakkında ihraç kararı verildi.
İhraç edilen isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve akademisyenler yer aldı. İhraç listesinde Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan gibi isimler dikkat çekti.
İKİ İSME CEZA VERİLMEDİ
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, sevk edilenler arasında bulunan eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise herhangi bir disiplin cezası uygulanmamasına karar verildi.
İHRAÇ EDİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen 48 isim şunlar oldu:
- Ali Abbas Ertürk
- Asiye Ergül
- Aylin Nazlıaka
- Bahattin Bahadır Erdem
- Barış Övgün
- Bedirhan Berk Doğru
- Berk Kılıç
- Burcu Mazıcıoğlu
- Canan Taşer
- Cansel Çiftçi
- Ecevit Keleş
- Elif Leyla Gümüş
- Emine Uçak Erdoğan
- Güldem Atabay
- Hikmet Erbilgin
- İlhan Cihaner
- Kerim Rota
- Kübra Gökdemir
- Mahir Yüksel
- Melisa Uğraş
- Meryem Gül Çiftçi Binici
- Nazan Güneysu
- Ozan Işık
- Önder Kurnaz
- Polat Şaroğlu
- Selin Sayek Böke
- Sercan Çığgın
- Serkan Özcan
- Sevgi Kılıç
- Sinem Kırçiçek
- Tolga Sağ
- Turgay Özcan
- Uğurcan İrak
- Uygar Parçal
- Yalçın Karatepe
- Zeliha Aksaz Şahbaz
- Tuğçe Hilal Özkan
- Yankı Bağcıoğlu
- Baran Seyhan
- Emre Kartaloğlu
- Emre Yılmaz
- Pınar Uzun Okakın
- Oya Ünlü Kızıl
- Deniz Çakır
- Remzi Kazmaz
- Oğuzhan Cenan
- Aysemin Gülmez
- Mesut Kırşanlı
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