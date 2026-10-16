Bolu\'da Yedigöller Milli Parkı\'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolundaki hafif kar kısa sürdü ve zeminde tutmadı.
BOLU'da etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.
Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı yolunda hafif kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar zeminde tutmadı.
Kaynak: DHA
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