Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya gitmekte olan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, içinde bulunduğu aracın Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde aynı yönde seyreden başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Üsküdar Belediyesi binası önünde helallik alma töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Gültekin'in cenazesinin cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırıldı.

"ÜSKÜDAR'A HİZMET AŞKINA ŞAHİTİZ"

Belediye önünde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, merhum Gültekin ile 20 yılı aşkın bir dostlukları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ziya kardeşimiz; 20 yılı aşkın bir dostluğumuz olan, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahit olduğumuz bir kardeşimiz. Her zaman doğduğu, büyüdüğü Üsküdar'a hizmet aşkına şahit olduğumuz bir kardeşimiz."

"KISA ZAMANDA TÜM ÜSKÜDARLILARIN KALBİNE GİRDİ"

Gültekin’in ilçeye olan bağlılığına ve fedakarlığına dikkat çeken Özdemir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Çok kısa sürede tüm Üsküdarlıların kalbine giren, onların dertleriyle dertlenen, hem ilçemize hem ilçemizde yaşayanlara bağlılığına şahit olduğum kıymetli kardeşimizin ahirete irtihal ettiği günde birlikteyiz. Rabbim hepimize sabırlar ihsan eylesin. Vefat ettiği günün hemen öncesinde sabaha kadar İstanbul'daki afetle mücadelede, Üsküdarlı hemşehrilerimizin de bizzat yanında olarak, onların her türlü eksiğini gidermek üzere mücadele ettiğini gördük. Rabbim hepimizin ona şahitliğini kabul etsin, mekanını cennet eylesin. Acımız büyük. Hepimiz ömrümüzün sonuna kadar onun emanetlerini emanet bileceğiz. Hatırasına sahip çıkacağız."