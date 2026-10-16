İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor

İstanbul'da etkili olan ve 84 yılın en yüksek yağış miktarına ulaştığı belirtilen sağanak, kentte hayatı felç ederken sel felaketinin ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Dereboyu Deresi'nin bulunduğu bölgede, dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından su aktığı görüldü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın bölgeden aktardığı görüntüler, yıllar önce üzeri betonla kapatılan dere yataklarının yoğun yağış sırasında nasıl bir tehlikeye dönüştüğünü ortaya koydu.

BİNALARIN ALTINDAN DERE AKIYOR

Dereboyu Deresi'nde kaydedilen görüntülerde, suyun doğrudan binaların altından aktığı görüldü. Bölgedeki durumu aktaran Kerim Ulak, geçmiş yıllarda akan derelerin üzerinin betonla kapatıldığını ve bu alanlarda yapılaşmaya imar izni verildiğini belirtti.

Dere yataklarının üzerine inşa edilen yapıların altından suyun akmaya devam etmesi, bölgedeki yapılaşmanın güvenliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

DERE YATAKLARI MOLOZLARLA KAPATILMIŞ

Bölgedeki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise dere yataklarının moloz ve çeşitli malzemelerle kapatılmış olması oldu. Suyun doğal akışını engelleyen bu müdahaleler nedeniyle dere yataklarının taşıma kapasitesinin azaldığı ve şiddetli yağış sırasında suların çevreye taştığı belirtildi.

Özellikle dere yataklarının üzerine beton dökülmesi ve çevresinde yapılaşmaya izin verilmesi, yaşanan su baskınlarının nedenlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

REKOR YAĞIŞLA BİRLİKTE FELAKETE DÖNÜŞTÜ

İstanbul'da 84 yılın rekorunu kırdığı belirtilen sağanak yağış, dere yataklarındaki sorunlarla birleşince birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Yollar göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda vatandaş zor anlar yaşadı.

Dereboyu Deresi'ndeki görüntüler ise sel felaketinde yalnızca yağış miktarının değil, dere yataklarına yapılan müdahalelerin ve geçmişte verilen imar izinlerinin de sorgulanması gerektiğini ortaya koydu.

BU BİNALARA NASIL İMAR İZNİ VERİLDİ?

Dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından su akması, yapıların hangi koşullarda inşa edildiği ve imar izinlerinin nasıl verildiği sorularını beraberinde getirdi.

Özellikle dere yataklarının betonla kapatılması, molozlarla daraltılması ve üzerlerine yapı yapılması, olası yeni sağanaklarda benzer tehlikelerin yaşanabileceği endişesini artırdı.