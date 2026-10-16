Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı

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Aziz Yıldırım\'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine verilmesi için yaptığı başvuru mahkeme tarafından dördüncü kez reddedildi. Mahkeme ayrıca, tedbir kararına rağmen locanın tahrip edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki 217 numaralı loca üzerinden yaşanan hukuki anlaşmazlıkta yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım'ın locanın kendi şirketine tahsis edilmesi yönündeki talebi dördüncü kez reddedilirken mahkemeden dikkat çeken bir soruşturma kararı da çıktı.

AZİZ YILDIRIM'IN TALEBİ 4. KEZ REDDEDİLDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın Aziz Yıldırım'a verilmesi yönündeki talebi bir kez daha reddetti. Daha önce aynı konuda üç kez mahkemeye başvuran ve talepleri kabul edilmeyen Yıldırım, dördüncü başvurusundan da sonuç alamadı.

LOCANIN TAHRİP EDİLMESİNE SORUŞTURMA

Mahkemenin kararı yalnızca loca talebinin reddedilmesiyle sınırlı kalmadı. Aktarılan bilgilere göre mahkeme, hakkında tedbir kararı bulunmasına rağmen 217 numaralı locanın tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına da karar verdi. Locanın kim tarafından ve hangi koşullarda tahrip edildiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

217 NUMARALI LOCA ANLAŞMAZLIĞI

Aziz Yıldırım, Chobani Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'ya tahsis edilen 217 numaralı locanın kendi şirketine verilmesi gerektiğini savunarak hukuki süreç başlatmıştı. Daha önceki üç başvurunun reddedilmesinin ardından konu yeniden yargıya taşınmıştı. Son kararla birlikte Yıldırım'ın aynı yöndeki talebi dördüncü kez kabul edilmemiş oldu.

Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıyaAziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz YıldırımAziz YıldırımAcun IlıcalıFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    azmiz başkan bırak şu loca işlerini takıma oyuna konsantre ol , forvetler bi tuhaf oyun sistemi berbat 6 yedik ALTI 1 0 Yanıtla
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