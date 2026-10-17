Samsun Canik'teki pilot uygulamada 20'ye yakın kadın vergi muafiyeti belgesi aldı - Son Dakika
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Samsun Canik'teki pilot uygulamada 20'ye yakın kadın vergi muafiyeti belgesi aldı

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Samsun Canik\'teki pilot uygulamada 20\'ye yakın kadın vergi muafiyeti belgesi aldı
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HİTİTSEM'in çevrim içi eğitimiyle ADEM'lere kayıtlı kadınlar evde üretim yapmaya teşvik ediliyor. Samsun Canik'teki pilot uygulamada yaklaşık 20 kadın vergi muafiyeti belgesi aldı, Bakanlık projeyi yayma kararı aldı; Karadeniz'de 16 ildeki yaklaşık 1500 kadına ilk eğitim verildi.

KEMAL CEYLAN/BETÜL BALABAZ - Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM), çevrim içi düzenlediği eğitimlerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı aile destek merkezlerine (ADEM) kayıtlı kadınları evlerini atölyeye çevirerek üretim yapmaya teşvik ediyor.

HİTİTSEM Müdürü Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından kadınların vergi muafiyeti yoluyla girişimcilik isteklerini canlandırmak amacıyla proje hazırlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projeyi uygun bulmasının ardından ADEM'lere üye kadınlara çevrim içi eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Samsun'un Canik ilçesindeki aile destek merkezinde pilot olarak uygulanan eğitim programının başarıya ulaşmasının ardından Bakanlık, projenin ülke geneline yayılmasını kararlaştırdı.

Pilot uygulamanın ardından yaklaşık 20 kadın, esnaf vergi muafiyeti belgesi aldı.

Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'ndeki 16 ilde bulunan ADEM'lere kayıtlı yaklaşık 1500 kadına yönelik ilk eğitim programında Gergerlioğlu, devletin kadınlara sağladığı vergi muafiyeti avantajını nasıl kullanabileceklerini anlattı.

Amaç, kadınların girişimcilik hayallerinden vazgeçmemeleri

Gergerlioğlu, AA muhabirine, projeyle geleceğin kadın girişimcilerini teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında Türkiye'nin yedi bölgeye ayrıldığını ve ilk eğitimin Karadeniz Bölgesi'nde yapıldığını dile getiren Gergerlioğlu, pilot uygulama aşamasında eğitim görerek üretime başlayan kadınların da tecrübelerini yeni katılımcılarla paylaştığını belirtti.

Girişimcilik için birtakım yasal yükümlülükler olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Kadın girişimciliğinde ilk adımı atma konusunda en önemli engellerden biri yasal yükümlülükler, o da vergi. Bu çekinceden dolayı birçok kadın girişimcimiz girişimlerini ya ertelemekte ya da vazgeçmekte. Kadınların ertelememeleri, vazgeçmemeleri, girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmalarına vesile olabilmek adına evlerinde ürettikleri ürünleri vergisel yükümlülük içermeden satabilmelerinin önünü açmak adına böyle bir girişim başlattık." dedi.

Eğitimde kadınları girişimciliğe yönlendirdiklerini belirten Gergerlioğlu, eğitimin ardından evlerinde üretime başlayan kadınların zamanla kooperatifleşme ya da şirketleşme yollarında ilerleyebileceğini ifade etti.

Kadınların el emeğinin gelire dönüşmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Gergerlioğlu, "Fiziken ve internet ortamından satış yaparak aile bütçelerine katkı sağlamak veya kendilerini tatmin etmelerine yardımcı olabilmek istiyoruz. Belki ihtiyaçları olmayabilir ama ben bunu psikolojik anlamda bir destekleyici terapi gibi de görüyorum. Çünkü kıymetli ürünler çıkıyor. Bunu toplumun bütün kesimlerine yaymak gerekiyor." diye konuştu.

Gergerlioğlu, ADEM üyesi kadınlara yönelik eğitim programının Türkiye'nin diğer bölgelerinde devam edeceğini söyledi.

Gelir elde etme sürecinde mevzuata uygun hareket etmek önem taşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme Daire Başkanı Selami Topuz da ilk çevrim içi eğitim etkinliğine katıldı.

Topuz, bu tür projelerle aile yapısının güçlendirilmesini, özellikle kadınların sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, kadınların evde üretim yapıp bunları satmaları ve gelir elde etme sürecinde mevzuata uygun hareket etmelerinin önem taşıdığını ifade etti.

Eğitime katılan Berna Anbarcı da el sanatları kursunda kendisini geliştirdiğini, eğitimde ise vergi muafiyeti belgesi alabileceğini öğrendiğini dile getirerek, gelecekte satışını artırdığında vergi de ödemek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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