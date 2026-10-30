Samsun Canik ve İlkadım\'da kumar denetiminde 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde kumar oynayan 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ilçede bulunan 2 iş yerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 6 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi.

Denetimlerde Canik ilçesinde 2 kişiye 23 bin 208 lira, İlkadım ilçesinde ise 4 kişiye 46 bin 416 lira olmak üzere toplam 69 bin 624 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynanan masalarda bulunan 3 bin 300 liraya ve kumarda kullanılan iskambil kağıtlarına el konuldu.

İş yeri sorumluları H.S. (48) ve S.D. (35) yakalanarak, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.