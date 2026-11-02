Samsun'da eşi ve kızını ölümle tehdit edip kovan adamın evinde yangın: Yemek yaparken uyuyakalmış - Son Dakika
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Samsun'da eşi ve kızını ölümle tehdit edip kovan adamın evinde yangın: Yemek yaparken uyuyakalmış

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Samsun\'da eşi ve kızını ölümle tehdit edip kovan adamın evinde yangın: Yemek yaparken uyuyakalmış
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Samsun\'da eşi ve kızını ölümle tehdit edip kovan adamın evinde yangın: Yemek yaparken uyuyakalmış
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Canik ilçesine bağlı Devgeriş Mahallesi'nde R.S., tartıştığı eşi ve kızını öldürmekle tehdit ederek evden çıkardı. Alkollü olduğu öne sürülen adam daha sonra ocakta yemek pişirirken uyuyakalınca evde yangın başladı ve R.S. evi terk etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından anne ile kızının şikayeti üzerine şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde alkol alan R.S., eşi ve kızını tehdit edip, evden kovduktan sonra yemek pişirdiği sırada uyuyakalınca yangın çıktı. Yangın söndürülürken, anne ve kızının şikayetçi olduğu R.S., gözaltına alındı.

EŞİNİ VE KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT EDİP KOVDU

Olay, dün akşam saatlerinde Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S.'yi öldürmekle tehdit edip, evden kovdu. Bunun üzerine A.S. ve İ.N.S. evden çıktı.

YANGINI GÖRÜNCE EVDEN KAÇTI

Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı. Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı.

İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
Yemek Tarifi3. SayfaİtfaiyeSamsunGüncelCanikSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MUSTAFA SERDAR KIRAN MUSTAFA SERDAR KIRAN:
    Bilinçli yapmışa benziyor. 0 0 Yanıtla
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