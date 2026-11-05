Canik Belediyesi sağanağa karşı mazgal temizliği ve bölge kontrolü yapıyor

Canik Belediyesi sağanağa karşı mazgal temizliği ve bölge kontrolü yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Canik Belediyesi, Meteoroloji uyarıları doğrultusunda gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağa karşı mazgal temizliği ve riskli bölge kontrollerini sürdürüyor. Ekipler su baskınlarını önlemek için sahada çalışırken, vatandaşların Çözüm Merkezine ulaşabileceği belirtildi.
Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak yağışa karşı mazgal temizliği ve bölge kontrollerini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanağa karşı sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla cadde ve sokaklardaki mazgalları temizleyerek riskli bölgelerde kontroller gerçekleştiriyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, sağanak yağışa karşı gerekli tedbirlerin sahada alınmaya devam ettiği belirtilirken, vatandaşların olası olumsuzluklar karşısında Canik Belediyesi Çözüm Merkezine ulaşabilecekleri hatırlatıldı.
Kaynak: İHA
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