Samsun Canik'te ticari araç 30 metreden Atatürk Bulvarı'na düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Canik'te ticari araç 30 metreden Atatürk Bulvarı'na düştü, 1 kişi yaralandı

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Samsun Canik\'te ticari araç 30 metreden Atatürk Bulvarı\'na düştü, 1 kişi yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki Atatürk Bulvarı'na düştüğü kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Canik ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten Atatürk Bulvarı'na uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Derbent mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Pamuk idaresindeki 55 LT 881 plakalı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi yolunda şarampole yuvarlanarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki Atatürk Bulvarı'na düştü. Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Wisam Musa Yaseen Alyaqoob yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Canik'te ticari araç 30 metreden Atatürk Bulvarı'na düştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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