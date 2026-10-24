Samsun Canik'te gönüllüler okul bahçesine çocuklar için pickleball sahası boyadı - Son Dakika
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Samsun Canik'te gönüllüler okul bahçesine çocuklar için pickleball sahası boyadı

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Samsun Canik\'te gönüllüler okul bahçesine çocuklar için pickleball sahası boyadı
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Samsun Canik'teki Düvecik İlkokulu'nda okul bahçesine gönüllülerce pickleball sahası boyandı. 'İyilik Var' platformu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bir vakfın iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklara hediye ve ikram verildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik ilçesindeki Düvecik İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için yeni bir spor alanı oluşturuldu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bir vakıf iş birliğiyle Düvecik İlkokulu'nda anlamlı bir gönüllülük etkinliği gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu kapsamında düzenlenen etkinlikte, vakıf gönüllüleri, İl Çocuk Hakları Komitesi ve okul öğretmenleri bir araya gelerek okul bahçesinde çocukların kullanımına yönelik bir pickleball sahasının boyama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çocukların fiziksel aktiviteye katılımını desteklemek, birlikte oyun oynama kültürünü geliştirmek ve spora erişim fırsatlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışma, okul bahçesine renk katarken dayanışmanın da güzel bir örneğini oluşturdu. Gönüllülerin ortak emeğiyle hazırlanan pickleball sahasının, öğrencilerin hareket becerilerini geliştirmelerine, sosyal etkileşimlerini artırmalarına ve sporla daha fazla zaman geçirmelerine katkı sunması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken patlamış mısır, balon ve ikramlarla çocukların mutluluğuna ortak olundu.

Kaynak: İHA
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