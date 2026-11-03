Çarşamba Ticaret Borsası, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan\'ı ziyaret etti

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve Meclis Başkanı Murat Yaralı, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Çarşamba Ticaret Borsası yönetimi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasına ziyaretlerde bulundu. Görüşmelerde, bölge ekonomisinin geliştirilmesi, tarım ve ticaret sektörlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin'in de yer aldığı ziyarette, kurumlar arası iş birliği, Çarşamba'nın ekonomik ve ticari gelişimi ile bölgeye katkı sağlayabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, yerel yönetimler ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmaların önemi vurgulandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve gelen Çarşamba Ticaret Borsası meclis üyelerini tebrik ederek yeni görev dönemlerinde başarılar diledi. Çarşamba Ticaret Borsası heyeti ise nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti.

Samsun TSO ziyareti

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, daha sonra Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti. 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden göreve seçilerek güven tazeleyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetimine hayırlı olsun dilekleri iletildi. Başkan Murzioğlu da Selim Yılmaz ve Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni seçilen meclis üyelerini tebrik ederek yeni görev dönemlerinin hayırlı olmasını diledi.

Karşılıklı tebrik ve iyi dileklerin paylaşıldığı ziyarette, Samsun ve Çarşamba'nın ekonomik ve ticari gelişimi ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Borsa ziyareti

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ve yönetimini de ziyaret etti. 1 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden göreve seçilen Başkan Çakır ve yönetimi tebrik edilerek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Başkan Çakır da Selim Yılmaz ve Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni seçilen meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, bölge ekonomisinin gelişimi, tarım ve ticaret sektörlerinin mevcut durumu ile iki borsa arasındaki iş birliğinin sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Çakır ve borsa yönetimine teşekkür etti.

Ziyaretlere ayrıca; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcıları Samet Öztekin ve Mert Danışmaz, Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gün, Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin, Serkan Öztürk ile Eren Ahmet Güler ve Genel Sekreter Sercan Yaşar katıldı.