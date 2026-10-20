Tarım ve Orman personeli Çarşamba'da hükümlülere tarım ve hayvancılığı anlattı - Son Dakika
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Tarım ve Orman personeli Çarşamba'da hükümlülere tarım ve hayvancılığı anlattı

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Tarım ve Orman personeli Çarşamba\'da hükümlülere tarım ve hayvancılığı anlattı
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Samsun Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince hükümlülere tarım ve hayvancılık semineri düzenlendi. Seminerde tarımsal üretim ve mesleki fırsatlar anlatılarak hükümlülerin mesleki beceri kazanması amaçlandı.

Samsun Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, hükümlülerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlamak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince tarım ve hayvancılık konulu seminer gerçekleştirildi.

Hükümlülerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, meslek edinmelerini teşvik etmek ve topluma yeniden kazandırılma süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından tarım ve hayvancılık konulu seminer düzenlendi.

Gerçekleştirilen seminerde katılımcılara tarım ve hayvancılığın önemi, tarımsal üretim faaliyetleri ve sektördeki mesleki fırsatlar hakkında bilgi verildi. Tarım ve hayvancılık alanında bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik yapılan bilgilendirmelerde, üretim faaliyetlerinin sunduğu imkanlar ve mesleki gelişimin önemi üzerinde duruldu. Seminer aracılığıyla hükümlülerin tarım ve hayvancılık alanındaki bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, üretime katılımlarının teşvik edilmesi ve mesleki beceriler kazanmalarına katkı sunulması amaçlandı.

Hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi ve üretken bireyler olarak sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların önem taşıdığı vurgulandı. Tarım ve hayvancılık alanında bilgi paylaşımını ve mesleki gelişimi destekleyen faaliyetlerin, kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
ÇarşambaSamsunGüncelEğitimTarımSon Dakika

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