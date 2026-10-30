İstanbul'da görevli polis memuru Göçmez'in cenazesi Çarşamba'da toprağa verildi - Son Dakika
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İstanbul'da görevli polis memuru Göçmez'in cenazesi Çarşamba'da toprağa verildi

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İstanbul\'da görevli polis memuru Göçmez\'in cenazesi Çarşamba\'da toprağa verildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 52 yaşındaki polis memuru Hakan Göçmez, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Samsun Çarşamba'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Samsun-Çarşambalı polis memuru Hakan Göçmez, bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalıktan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 52 yaşındaki polis memuru, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Hakan Göçmez, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Göçmez'in vefatı, ailesini, yakınlarını ve emniyet camiasını yasa boğdu.

Polis memuru Hakan Göçmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine getirildi. İlk olarak Ahubaba Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülen cenaze için helallik alındı. Ardından meslektaşlarının omuzlarında ve polis mangası eşliğinde mahalledeki Ahubaba Merkez Camisi'ne taşındı.

Cuma namazına müteakip İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından merhum polisin naaşı, dualar ve gözyaşları arasında Ahubaba Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hüzünlü törene; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt, İstanbul'dan gelen mesai arkadaşları ve çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Göçmez'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca merhumun ailesinin güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Kaynak: İHA
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