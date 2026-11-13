Samsun'un Çarşamba ilçesi kivide bakteriyel kanser görülmeyen 'ari alan' ilan edildi - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesi kivide bakteriyel kanser görülmeyen 'ari alan' ilan edildi

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Samsun\'un Çarşamba ilçesi kivide bakteriyel kanser görülmeyen \'ari alan\' ilan edildi
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Kemal Yılmaz, Samsun'da kivi üretim alanının son 6 yılda yüzde 120 arttığını söyledi. Yılmaz, Çarşamba'nın bakteriyel kanser hastalığı görülmeyen 'ari alan' ilan edildiğini ve ilçenin Samsun kivi üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşıladığını belirtti.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte kivi üretim alanlarının son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdiğini söyledi.

Çarşamba ilçesi Hacıliçay Mahallesi'ndeki bir bahçede kivi hasat şenliği düzenlendi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 28 ilde gerçekleştirilen kivi üretiminde Samsun'un üretim alanı ve yüksek verim kapasitesiyle önemli konumda bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2025 verilerine göre 44 bin dekar alanda 71 bin ton kivi üretimi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Samsun'da 5 bin 877 dekar alanda yaklaşık 14 bin ton üretim gerçekleştirildi. Samsun, toplam kivi üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak üretimiyle Türkiye 2'ncisi, üretim alanı bakımından ise 3'üncü oldu. Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 arttı. 2020 yılında 2 bin 772 dekar olan kivi üretim alanı, 2026 yılında 6 bin 71 dekara yükseldi." dedi.

Samsun'da kivi bahçelerinin 4 bin 670 dekarının meyve veren, 1401 dekarının ise henüz meyve vermeyen bahçelerden oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Bu yıl 194 dekar yeni kivi bahçesi tesis edilerek üretimdeki büyüme devam etti. Samsun'da kivi üretimi başta Çarşamba olmak üzere 19 Mayıs, Bafra, Atakum, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çarşamba, yaklaşık 5 bin 500 dekar üretim alanı ve 13 bin 710 ton üretim miktarıyla Samsun kivi üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılan analiz ve teknik ekiplerin saha çalışmaları sonucunda Çarşamba'nın kivide bakteriyel kanser hastalığı görülmeyen "ari alan" ilan edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kivi bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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