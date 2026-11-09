Samsun'da narkotik operasyonda bin 726 sentetik hap ele geçirildi, 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik operasyonda bin 726 sentetik hap ele geçirildi, 5 kişi yakalandı

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Samsun\'da narkotik operasyonda bin 726 sentetik hap ele geçirildi, 5 kişi yakalandı
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Samsun'da İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 8 kişinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bin 726 sentetik ecza hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında bin 726 uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aranan 5 kişi yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 8 kişinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 726 adet sentetik ecza hap, 5,72 gram fubinica, 174 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 135 mililitre likit aseton, 80,50 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek ve 1 hassas terazi bulundu.

Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında 10 yıl ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile aynı suçtan ifadeleri alınmak üzere aranan 1 kişi yakalandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadeleri alınmak üzere aranan 2 kişinin de yakalanmasıyla toplam 5 aranan şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
ÇarşambaNarkotik3. SayfaİlkadımSamsunGüncelBafraSon Dakika

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