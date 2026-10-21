Samsun Çarşamba\'da 300 kilo fındığı satarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık alımında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim'de 2 şüphelinin bir vatandaşla fındık satın almak için anlaştıkları ancak ürünün parasını ödemedikleri ve tartım sırasında anlaşılan miktardan 100 kilogram fazla fındık aldıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu 2 şüpheli, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fındık sahibine teslim edildi.