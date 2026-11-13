Samsun Çarşamba\'da trafik ışıklarında alev alan otomobili itfaiye söndürdü

Samsun Çarşamba'da trafik ışıklarında alev alan otomobili itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun-Ordu karayolu Dörtyol mevkisinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobil trafik ışıklarında alev aldı. Sürücünün son anda dışarı çıktığı olayda itfaiye yangını söndürdü; can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken trafik ışıklarında alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç hurdaya döndü.
Samsun- Ordu karayolu Dörtyol mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı ışıklarda durdurarak son anda dışarı çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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