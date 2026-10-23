Samsun Çarşamba'da kumar operasyonunda 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, kumardan temin edildiği değerlendirilen 8 bin 460 liraya el konuldu.