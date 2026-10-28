Dalaman\'da sağanak Tersakan Çayı\'nı taşırdı, Dalaman-Fethiye eski yolu kapandı

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Tersakan Çayı taştı, Dalaman- Fethiye eski yolu ulaşıma kapandı, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisinin yükselmesiyle bazı bölümlerde taşkın yaşanırken, Dalaman-Fethiye eski yolu trafiğe kapatıldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerine kadar sürdü. Sağanak nedeniyle alçak kesimlerde bulunan ev ve iş yerleri ile bahçeler su altında kaldı.

Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Dalaman ve çevresinde yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Durmuş, vatandaşların Tersakan Çayı'nın yanındaki yolu kullanmamasını tavsiye ederek, "Bu bir doğal afet, vatandaşların kendi önlemlerini de almasını rica ediyoruz" dedi.