Rize Çayeli\'nde kamyonet çay bahçesinden dereye yuvarlandı, 3 kişi öldü

Rize Çayeli'nde kamyonet çay bahçesinden dereye yuvarlandı, 3 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çayeli ilçesine bağlı Yıldızeli köyünde akşam saatlerinde kontrolden çıkan kamyonet, çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı. Araçtaki İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70) hayatını kaybetti; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetteki İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70), hayatını kaybetti.
KAMYONET DEREYE YUVARLANDI
Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızeli köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, ters dönen araçtaki İdris Kalyoncu, Abdurrahman Kalyoncu ve Fikri Lurci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, bulunduğu yerden alınarak hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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