Elazığspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi, 25 puanla Beyaz Grup'ta tek başına lider oldu - Son Dakika
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Elazığspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi, 25 puanla Beyaz Grup'ta tek başına lider oldu

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Elazığspor, Şanlıurfaspor\'u 1-0 yendi, 25 puanla Beyaz Grup\'ta tek başına lider oldu
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Elazığspor, Aliağa FAŞ ile Muşspor'un berabere kalmasıyla 25 puanla tek başına lider oldu. Bordo-beyazlı ekip, 11. haftada deplasmanda Efor Çay Erbaaspor'a konuk olacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 10. Hafta maçları sonunda sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Elazığspor, liderliğini sürdürdü.

Seza Çimento Elazığspor, geçtiğimiz hafta averajla oturduğu liderlik koltuğuna 10. hafta itibariyle tek başına sahip oldu. Aliağa FAŞ ile Muşspor'un berabere kaldığı maç sonrası bordo-beyazlı ekip, beyaz grupta 25 puanla tek başına zirve koltuğuna oturdu.

Öte yandan Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. haftasında deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıklarına ara verilmeden başlanıldı.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfasporElazığsporSporÇaySon Dakika

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