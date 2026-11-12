Erbaaspor deplasmanına giden Elazığspor'un kadrosunda 20 oyuncu yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erbaaspor deplasmanına giden Elazığspor'un kadrosunda 20 oyuncu yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbaaspor deplasmanına giden Elazığspor\'un kadrosunda 20 oyuncu yer aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında Efor Çay Erbaaspor'a konuk olacak Seza Çimento Elazığspor, Tokat'a 20 oyunculu kadroyla gitti. Sakatlıkları bulunan Hakan Yavuz, Enes Soy ve Kemal Rüzgar ise bu maçın kadrosunda yer almadı.

Elazığspor, 20 oyuncuyla Erbaaspor maçı için Tokat'a gitti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. Haftası'nda deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor, Tokat'a gitti. Bordo-Beyazlılar 20 oyuncuyla Tokat'a giderken, sakatlıkları bulunan Hakan Yavuz, Enes Soy ile Kemal Rüzgar bu maçın da kadrosuna alınmadı.

Kadroda; Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, M. Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Berat Sağlam, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Yiğit Karakaş, Ali Altınöz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Cam, Mert Örnek, Özkan Bal, Serhat Genç yer aldı.

Kaynak: İHA
Hakan YavuzElazığsporFutbolTokatSporÇaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
13:25
Manchester United’da Michael Carrick dönemi sona erdi
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:36:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Erbaaspor deplasmanına giden Elazığspor'un kadrosunda 20 oyuncu yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android