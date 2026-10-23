Emre Çay, Muğla'da düzenlenen sınav toplantısında 109 eğitim kurumuna teşekkür etti - Son Dakika
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Emre Çay, Muğla'da düzenlenen sınav toplantısında 109 eğitim kurumuna teşekkür etti

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Emre Çay, Muğla\'da düzenlenen sınav toplantısında 109 eğitim kurumuna teşekkür etti
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Muğla'da Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin uygulama esasları ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin ele alındığı bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Haziran 2026'daki pilot uygulamaya katılan 109 eğitim kurumuna teşekkür etti.

Muğla'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin uygulama esasları, ölçme ve değerlendirme süreçleri ile sınav sonuçlarının analizlerinin ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlık etti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin katıldığı toplantıda, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin süreçler ve öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, daha geçerli, güvenilir ve biçimlendirici bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı sunması hedefi üzerinde duruldu. Sınavların uygulama esasları, ölçme ve değerlendirme süreçleri, sınav sonuçlarının analiz edilmesi ve elde edilen verilerin öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla kullanılması konuları ele alındı.

"Ölçme ve değerlendirme, öğrenme sürecinin temel rehberidir"

Toplantıda konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ölçme ve değerlendirmenin yalnızca öğrencilerin başarı düzeylerini belirleyen bir araç olmadığını ifade etti. Çay, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme eksiklerinin tespit edilerek giderilmesinde ve eğitim kalitesinin yükseltilmesinde temel bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yakından takip edilmesi, sınav sonuçlarının doğru analiz edilmesi ve elde edilen sonuçların eğitim süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanılması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, ortak yazılı sınav uygulamalarının mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.

Pilot uygulamaya katılan 109 eğitim kurumuna teşekkür

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Haziran 2026'da gerçekleştirilen pilot uygulamaya Muğla'dan katılan 109 eğitim kurumuna teşekkür etti. Çay, sınav süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, dikkatli ve titiz bir şekilde yürütülmesi temennisinde bulundu.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin uygulama süreçleri ile ölçme ve değerlendirme çalışmalarının eğitim kalitesinin artırılmasına katkısı üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İHA
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