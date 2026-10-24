Afyonkarahisar Çay\'da traktör devrildi, ağır yaralı sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Çay'da traktör devrildi, ağır yaralı sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde İnli köyü Karaçörezi mevkisinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tuğrul Akkaya idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, İnli köyü Karaçörezi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Akkaya, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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