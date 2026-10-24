Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus - Son Dakika
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Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

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Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
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Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
Haber Videosu

Samsun'da internet üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmaya giden 39 yaşındaki adam, hayatının şokunu yaşadı. Çıplak görüntülerinin çekilerek şantaja uğradığını öne süren adamın, telefonundaki bankacılık uygulamasından zorla 300 bin TL kredi çektirildiği iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak isteyen 39 yaşındaki M.K., iddiaya göre şantaj ve yağma tuzağına düşürüldü. Buluşma sırasında çıplak görüntüleri çekilen adamın, bu görüntülerle tehdit edilerek bankadan 300 bin TL kredi çekmeye zorlandığı ve paranın şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.

BULUŞMAYA GİTTİ, ŞANTAJLA KARŞILAŞTI

Olay, 22 Ekim'de İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., Hornet isimli uygulama üzerinden tanıştığı kişiyle görüşmek için kendisine verilen adrese gitti.

Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

İddiaya göre, burada çıplak görüntüleri çekilen M.K., görüntülerin kullanılmasıyla tehdit edildi. Şüpheliler, adamın telefonundaki mobil bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çekilmesini sağlayarak parayı kendi hesaplarına aktardı.

Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen E.Y. (21), M.Ö.K. (22), A.A. (25) ve A.Ç.'yi (23) gözaltına aldı.

Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay yerine daha sonra geldiği ileri sürülen A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
Kaynak: İHA
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