Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti - Son Dakika
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Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti

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Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
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'Vizontele', 'Behzat Ç.' ve 'İnci Taneleri' gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Güven Kıraç, dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile evlendi. Kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle sade bir törenle nikah masasına oturan Kıraç'ın evliliği, katıldığı tiyatro galasında ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun aylar önce sevgilisini çevresindekilere "eşim" diye tanıtması ise dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Güven Kıraç, özel hayatıyla ilgili sürpriz bir gelişmeyle yeniden magazin dünyasının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun dört yıllık sevgilisi Merve Topugil ile evlendiği ortaya çıktı.

DÖRT YILLIK AŞK NİKAH MASASINDA BİTTİ

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Güven Kıraç, uzun süredir birlikte olduğu Merve Topugil ile hayatını birleştirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Gösterişli bir düğün organizasyonu yerine sade bir nikah törenini tercih eden ikilinin mutluluğuna yalnızca az sayıda yakınları tanıklık etti. Dört yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, özel günlerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Kıraç'ın nikah masasına oturduğu haberi ise katıldığı bir etkinliğin ardından ortaya çıktı.

Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti

EVLİLİK HABERİ TİYATRO GALASINDA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu, hafta içinde Baba Sahne'de düzenlenen 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Kıraç'ın Merve Topugil ile evlendiği de bu etkinlik vesilesiyle ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini kamuoyuna geniş çaplı bir duyuruyla açıklamak yerine yakın çevreleriyle sınırlı tutması dikkat çekti. 

Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti

MEĞER AYLAR ÖNCE EVLİLİĞİN SİNYALİNİ VERMİŞ

Güven Kıraç'ın evliliğine ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise geçtiğimiz haziran ayında yaşandı. Ünlü oyuncu, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Kardeş Türküler konserine Merve Topugil ile birlikte katıldı. Konserde sevgilisini çevresindeki kişilere "eşim" diye tanıtan Kıraç'ın bu sözleri, nikah haberinin ardından yeniden hatırlandı. O dönemde dikkat çekmeyen bu hitap, çiftin evlilik kararını daha önce almış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti

ARALARINDAKİ 35 YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güven Kıraç ile Merve Topugil'in ilişkisi, ilk ortaya çıktığı dönemde aralarındaki yaş farkıyla dikkat çekmişti. Topugil'in ünlü oyuncudan 35 yaş küçük olduğu biliniyor. 

Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
İnci TaneleriGüven KıraçEvlilikMagazinMerveAileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Biz evlensek toplum sapık der ama ünlü olunca toplum onaylıyor bu ikiyüzlülük değil mi 36 1 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Sapıklık bu olsa gerek 18 0
    İhsan Kıraç İhsan Kıraç:
    yövmiyeci tutar 7 0
  • dervis koc dervis koc:
    Sağdan biri yapsa ne sapıklığı kalır ne sübyancılığı ama bunlara gelince özel hayat oluyor 25 1 Yanıtla
    Sam Fisher Sam Fisher:
    Birader bunun sağla solla ne alakası var şimdi. Paran varsa zenginsen eşekle bile nikah kıyar kimsede sesini çıkarmaz .hikaye bu kadar. 8 2
  • ziya karakus ziya karakus:
    dere ağzında ev yapma sel için yaşlılıkta genç alma el için derlermiş atalar 9 0 Yanıtla
  • traderdemircan54 traderdemircan54:
    Asgari ücretli bir vatandaş kendisinden çok küçük biriyle birlikte olsa “sapık, utanmaz, arsız” denir, yerden yere vurulur. Ama aynı şeyi ünlü veya zengin yaptığında “seviyeli birliktelik, çok yakışmışlar” yorumları yapılır. Benim itirazım bu çifte standarda! Bir insan babası yaşındaki biriyle, diğeri kızı yaşındaki biriyle birlikte olduğunda ölçü neden değişiyor? Ahlakın ölçüsü para ve şöhret mi? Yanlışsa herkese yanlış, normalse herkese normal! 6 0 Yanıtla
    Esra Turan Esra Turan:
    Asgari ücretli olunca genç biri bakmaz 1 0
  • Ömer Faruk BATMAZ:
    başkası vurur,sen av vurdum sanırsın kral. sen onu vuramazsın! 2 0 Yanıtla
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