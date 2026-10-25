Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vinicius Junior'ın 11 Ekim'de ayrıldığı kız arkadaşı Virginia Fonseca, 3 çocuğunun babası olan adamla nişanlandı. Virginia, kısa süre içerisinde evleneceklerini duyurdu.

Real Madrid'in sambacı yıldızı Vinicius Junior ile 11 Ekim'de yollarını ayıran Virginia Fonseca, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcudan ayrılmasının ardından fazla zaman kaybetmeyen ünlü isim, hayatıyla ilgili radikal bir karar aldı.

3 ÇOCUĞUNUN BABASIYLA NİŞANLANDI

Virginia Fonseca, ayrılığın üzerinden çok kısa bir süre geçmişken 3 çocuğunun babası olan eski partneriyle yeniden bir araya gelerek nişanlandığını duyurdu. 

EVLİLİK ÇOK YAKINDA

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından ve yakın çevresi aracılığıyla paylaşan Virginia, çok kısa süre içerisinde nikah masasına oturacaklarını açıkladı. Ayrılığın hemen ardından gelen bu ani nişan ve evlilik kararı, magazin ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Vinicius JuniorReal MadridMagazinFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
22:17
Kızılcık Şerbeti’nin Apo ve Alev’i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar
Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar
21:47
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
21:29
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 22:27:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei