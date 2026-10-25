Demet Akalın\'dan özel hayat itirafı! Yıllardır böyleymiş

Demet Akalın, bu kez şarkılarıyla değil, eşi Okan Kurt ile evliliklerine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, pandemi döneminden bu yana eşiyle ayrı uyuduklarını açıkladı.

DEMET AKALIN'DAN ŞAŞIRTAN EVLİLİK İTİRAFI

Açık sözlü tavırları ve dobra açıklamalarıyla tanınan Demet Akalın, özel hayatına ilişkin pek bilinmeyen bir ayrıntıyı anlattı. 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, uzun yıllardır devam eden evliliklerinde uyguladıkları uyku düzenini ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Eşlerin aynı yatakta uyuyup uyumaması üzerine başlayan bir sohbete katılan Akalın, Okan Kurt ile yıllardır ayrı uyumayı tercih ettiklerini belirtti.

"PANDEMİDEN BERİ AYRI, EVET UYKU ÖNEMLİ"

Demet Akalın'ın açıklamasına, Simla Can Polat'ın eşlerin uyku alışkanlıklarıyla ilgili başlattığı sohbet vesile oldu. Evlilikte çiftlerin ayrı uyuması üzerine yapılan değerlendirmelere katılan Akalın, kendi hayatından örnek verdi. Ünlü şarkıcı, Okan Kurt ile uyku düzenlerini şu sözlerle anlattı: "Pandemiden beri ayrı, evet uyku önemli." Akalın'ın bu açıklamasıyla çiftin pandemi döneminden bu yana ayrı uyuduğu ortaya çıktı.