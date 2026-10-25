Salah\'ın Sümela Manastırı\'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba

Trabzonspor’un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yeşil sahalardaki başarılı performansının yanı sıra kentte gerçekleştirdiği geziler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Daha önce Trabzon yaylalarını gezerek oturduğu taşın ziyaretçi akınına uğramasına vesile olan tecrübeli futbolcu, bu kez tarihi Sümela Manastırı ile dikkatleri üzerine çekti.

SEYİR NOKTASINA ''SALAH TEPESİ'' TABELASI

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıkan Muhammed Salah, Sümela Manastırı’nı karşıdan gören bir seyir noktasından fotoğraf paylaşmıştı. Kısa sürede büyük etkileşim alan bu paylaşımın ardından harekete geçilerek, yıldız futbolcunun manzarayı seyrettiği noktaya resmi bir tabela yerleştirildi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ

Üzerinde "Salah Tepesi" yazan tabela, hızlıca yayılırken yerli ve yabancı turistlerin kenti ziyaretlerinde yeni bir durak haline geldi. Mısırlı yıldızın Trabzon’un tanıtımına sunduğu bu katkı, şehirde ve futbol kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı.