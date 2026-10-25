Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba - Son Dakika
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Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba

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Salah\'ın Sümela Manastırı\'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
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Trabzonsporlu futbolcu Muhammed Salah’ın Trabzon'daki Sümela Manastırı'nı izleyip fotoğraf çektirdiği noktaya "Salah Tepesi" yazısı asıldı. Üzerinde "Salah Tepesi" yazan seyir tepesi, yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Trabzonspor’un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yeşil sahalardaki başarılı performansının yanı sıra kentte gerçekleştirdiği geziler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Daha önce Trabzon yaylalarını gezerek oturduğu taşın ziyaretçi akınına uğramasına vesile olan tecrübeli futbolcu, bu kez tarihi Sümela Manastırı ile dikkatleri üzerine çekti.

SEYİR NOKTASINA ''SALAH TEPESİ'' TABELASI

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıkan Muhammed Salah, Sümela Manastırı’nı karşıdan gören bir seyir noktasından fotoğraf paylaşmıştı. Kısa sürede büyük etkileşim alan bu paylaşımın ardından harekete geçilerek, yıldız futbolcunun manzarayı seyrettiği noktaya resmi bir tabela yerleştirildi.

Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ

Üzerinde "Salah Tepesi" yazan tabela, hızlıca yayılırken yerli ve yabancı turistlerin kenti ziyaretlerinde yeni bir durak haline geldi. Mısırlı yıldızın Trabzon’un tanıtımına sunduğu bu katkı, şehirde ve futbol kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı. 

Muhammed SalahTrabzonsporTrabzonFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Can Aydın Can Aydın:
    gerizekalı milletimiz var 3 0 Yanıtla
  • Suleyman özdemir Suleyman özdemir:
    Bu millet kafayı yemiş adam nereye gitse orayı kutsal yer ilan ediyorlar çok salahça bir şey 2 0 Yanıtla
  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Oldu olucak bir tapınak inşaa edin! Utanmaz reziller! Gerçekten rezilsiniz. 0 0 Yanıtla
  • Kardelen Kardelen:
    bokunu cikardiniz bununda 0 0 Yanıtla
  • zzp64hkmkq zzp64hkmkq:
    geri zekalılar tepesi yazın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba - Son Dakika
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