Ne yaptın Neymar! Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ne yaptın Neymar! Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ne yaptın Neymar! Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı futbolcu Neymar, Santos-Bahia maçında rakibiyle ağzını kapatarak konuşmasının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Brezilya Ligi'nde Santos ile Bahia arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada, dünyaca ünlü yıldız Neymar gördüğü kırmızı kartla müsabakaya damga vurdu. 

AĞZINI KAPATARAK KONUŞUNCA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın ilk yarısında Rodrigo Nestor ile girdiği ikilide sarı kart gören Neymar, devrede rakibiyle yeniden karşı karşıya geldi. İki oyuncu arasındaki tartışma sırasında eliyle ağzını kapatarak konuşan yıldız futbolcu, Bahia kanadının hakeme yaptığı yoğun itirazlara neden oldu. Pozisyonu VAR ekranında inceleyen maçın hakemi, Brezilyalı oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

GEREKÇE: ''VINICIUS KURALI''

Neymar'a verilen kırmızı kartın arkasında, futbolda ayrımcılığı önlemek adına yürürlüğe giren ve "Vinicius kuralı" olarak bilinen düzenleme yer alıyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde kabul edilen bu kural, futbolcuların saha içerisinde rakipleriyle tartışırken olası ayrımcı veya ırkçı ifadeleri gizlemek amacıyla ağızlarını kapatmalarını yasaklıyor. Hakemlerin doğrudan ihraç yetkisine sahip olduğu bu düzenleme, daha önce Real Madridli Vinicius Junior'ın Benfica maçında yaşadığı olayın ardından yürürlüğe girmişti. 

BrezilyaNeymarFutbolBahiaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
20:35
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
20:01
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
19:35
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
19:26
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 20:41:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Ne yaptın Neymar! Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei