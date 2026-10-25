Ne yaptın Neymar! Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti

Brezilya Ligi'nde Santos ile Bahia arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada, dünyaca ünlü yıldız Neymar gördüğü kırmızı kartla müsabakaya damga vurdu.

AĞZINI KAPATARAK KONUŞUNCA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın ilk yarısında Rodrigo Nestor ile girdiği ikilide sarı kart gören Neymar, devrede rakibiyle yeniden karşı karşıya geldi. İki oyuncu arasındaki tartışma sırasında eliyle ağzını kapatarak konuşan yıldız futbolcu, Bahia kanadının hakeme yaptığı yoğun itirazlara neden oldu. Pozisyonu VAR ekranında inceleyen maçın hakemi, Brezilyalı oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

GEREKÇE: ''VINICIUS KURALI''

Neymar'a verilen kırmızı kartın arkasında, futbolda ayrımcılığı önlemek adına yürürlüğe giren ve "Vinicius kuralı" olarak bilinen düzenleme yer alıyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde kabul edilen bu kural, futbolcuların saha içerisinde rakipleriyle tartışırken olası ayrımcı veya ırkçı ifadeleri gizlemek amacıyla ağızlarını kapatmalarını yasaklıyor. Hakemlerin doğrudan ihraç yetkisine sahip olduğu bu düzenleme, daha önce Real Madridli Vinicius Junior'ın Benfica maçında yaşadığı olayın ardından yürürlüğe girmişti.