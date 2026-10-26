12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü

Sırbistan'da erken genel seçimlerde öğrencilerin desteklediği adayların sandıktan birinci çıkması, başkent Belgrad'da büyük kutlamalara sahne oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Öğrenci Listesi yüzde 52 oy alırken, Aleksandar Vucic'in liderliğindeki ittifak yüzde 39'da kaldı. Vucic'in yenilgiyi kabul etmesinin ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. Havadan kaydedilen görüntülerde kalabalıkların meydanları ve caddeleri doldurduğu görüldü.

BELGRAD SOKAKLARINDA ZAFER KUTLAMASI

Sırbistan'da yaklaşık iki yıldır hükümet karşıtı gösterilere öncülük eden öğrencilerin desteklediği adayların erken genel seçimlerde öne çıkması, ülkede büyük sevinç yarattı.

Başkent Belgrad'da binlerce kişi seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara çıktı. Havadan kaydedilen görüntülerde caddeleri dolduran kalabalıkların dans ettiği, araçların korna çaldığı ve göstericilerin "Zafer" sloganları attığı görüldü.

Seçim sonuçlarıyla birlikte Aleksandar Vucic'in 12 yıllık iktidarı sona ererken, ülkede yeni bir siyasi dönem başladı.

VUCIC YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılarak başbakanlığa aday olan Aleksandar Vucic, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada ittifakının yenilgisini kabul etti.

Kesin sonuçların henüz açıklanmadığını belirten Vucic, Öğrenci Listesi'nin parlamentoda 135 ila 140 sandalye kazanacağını, kendi liderliğindeki "Aleksandar Vucic – Birleşik Sırbistan" ittifakının ise yaklaşık 105 milletvekilliğinde kalacağını söyledi.

Vucic, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam."

ÖĞRENCİ LİSTESİ YÜZDE 52 OY ALDI

Sırbistan'daki Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID), resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sının sayıldığını açıkladı.

Buna göre Öğrenci Listesi oyların yüzde 52'sini alırken, Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki Vucic'in listesi yüzde 39'da kaldı.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), saat 19.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 67,6 olduğunu duyurdu. Ülke basınında, 2023 seçimlerinde yüzde 58 olan katılım oranının bu seçimde rekor seviyeye ulaşabileceği belirtildi.

16 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN GARI FACİASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sırbistan'daki öğrenci hareketinin temelleri, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentinde yaşanan tren garı faciasının ardından atıldı.

Yenileme çalışmalarından geçen tren garının beton giriş saçağının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Facianın ardından inşaat çalışmalarındaki denetimsizlik, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialar ülke genelinde tepkilere neden oldu.

Üniversite öğrencileri, olayın sorumlularının ortaya çıkarılması, ilgili belgelerin kamuoyuyla paylaşılması ve yetkililerin hesap vermesi talebiyle protestolar başlattı.

Gösteriler kısa sürede farklı kentlere yayıldı. Akademisyenler, öğretmenler, çiftçiler, sanatçılar ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşların da katılmasıyla protestolar geniş çaplı bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.

ÖĞRENCİLER KENDİ LİSTELERİYLE SEÇİME GİRDİ

Protestoları başlatan öğrenciler, geleneksel muhalefet partilerinden bağımsız bir siyasi oluşum kurma kararı aldı.

Üniversitelerde gerçekleştirilen toplantılarda belirlenen adaylarla "Öğrenci Listesi" adı altında seçimlere katılma kararı alındı.

Öğrenciler, doğrudan aday olmak yerine farklı toplumsal kesimlerden destekledikleri isimlerin parlamentoya girmesini hedefledi.

Eylül ayında seçim kuruluna sunulan liste için yaklaşık 70 bin imza toplandı.

SEÇİM ÖNCESİ BELGRAD'DA 150 BİN KİŞİ TOPLANDI

Seçimlerden önce düzenlenen kitlesel gösteriler, öğrenci hareketinin ülke genelindeki desteğini ortaya koydu.

22 Ekim'de başkent Belgrad'da gerçekleştirilen son büyük mitinge, bağımsız kalabalık tahminlerine göre yaklaşık 150 bin kişi katıldı.

Sırbistan'ın farklı kentlerinden yürüyerek başkente ulaşan öğrenciler, Sırp bayrakları ve "Öğrenciler Kazanıyor" sloganlarıyla iktidar değişimi çağrısında bulundu.

Hareketin seçim vaatleri arasında yolsuzlukla mücadele, kamu kurumlarının bağımsızlığının sağlanması, hukukun üstünlüğü ve demokratik reformlar yer aldı.

VUCIC BAŞBAKAN OLMAK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AYRILMIŞTI

Sırbistan siyasetinin son 14 yılında önemli görevler üstlenen Aleksandar Vucic, 2012'de Sırp İlerleme Partisinin iktidara gelmesinin ardından önce başbakan yardımcısı oldu.

2014'te başbakanlık görevini üstlenen Vucic, 2017'de cumhurbaşkanı seçildi.

Eylül 2026'da cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan Vucic, erken genel seçimlerde başbakanlığa adaylığını koydu.

Seçimlere "Aleksandar Vucic – Birleşik Sırbistan" ittifakının başında katılan Vucic, kampanya boyunca öğrenci hareketini dış destekli bir siyasi girişim olmakla suçladı.

Muhalifler ise iktidarın kamu kurumları ve medya üzerindeki etkisini eleştirdi. Seçim günü bazı bölgelerde şiddet, seçmenlere baskı ve usulsüzlük iddiaları da gündeme geldi.

GÖZLER YENİ HÜKÜMETİN KURULMASINDA

Öğrenci Listesi'nin sandıkta öne çıkmasının ardından Sırbistan'da hükümet kurma sürecine ilişkin gelişmeler bekleniyor.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından parlamentodaki sandalye dağılımının netleşmesi ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik görüşmelerin başlaması öngörülüyor.

Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsündeki Sırbistan'da yeni yönetimin yolsuzlukla mücadele, hukuk devleti, dış politika ve ekonomik reformlar konularında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.