Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı - Son Dakika
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Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı

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Rafet El Roman\'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı
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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın aylardır kimliğini gizlediği nişanlısının kim olduğu ortaya çıktı. Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan 58 yaşındaki sanatçının, 32 yaşındaki Azerbaycanlı hemşire Rahime Haciyeva ile hayatını birleştireceği belirtildi. Aralarında 26 yaş fark bulunan çiftin, birlikte çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

Rafet El Roman, üçüncü evlilik hazırlığıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Geçtiğimiz aylarda nişanlandığını açıklayan ancak sevgilisinin kimliğini gizleyen ünlü şarkıcının müstakbel eşinin Azerbaycanlı hemşire Rahime Haciyeva olduğu ortaya çıktı.

AYLARDIR SAKLADIĞI NİŞANLISININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aşk şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rafet El Roman, bu kez kendi aşk hayatındaki gelişmeyle dikkat çekti. Daha önce iki kez evlenen ve üç çocuk babası olan sanatçı, geçtiğimiz aylarda yeniden nikah masasına oturmaya hazırlandığını açıklamıştı. Ancak nişanlandığı kişinin kimliğini açıklamayan El Roman, yalnızca sevgilisinin Azerbaycanlı olduğunu söylemişti. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, 58 yaşındaki şarkıcının evlenmeye hazırlandığı kişi, 32 yaşındaki Rahime Haciyeva. Azerbaycanlı olduğu belirtilen Haciyeva'nın mesleğinin hemşirelik olduğu da ortaya çıktı.

Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı

ARALARINDA TAM 26 YAŞ FARK VAR

Rafet El Roman'ın nişanlısıyla ilgili en dikkat çekici ayrıntılardan biri de aralarındaki yaş farkı oldu. 58 yaşındaki sanatçı ile 32 yaşındaki Rahime Haciyeva arasında 26 yaş bulunuyor. El Roman'ın kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığında olması, ünlü şarkıcının özel hayatına yönelik merakı artırdı. Çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sanatçının uzun süredir kimliğini açıklamadığı nişanlısı da ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı
Rafet El RomanÜnlülerMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı - Son Dakika
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