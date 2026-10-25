Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak\'a tarihi ceza

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi cezaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçtiğimiz hafta sonu 1. Lig'de oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşmasındaki penaltı kararıyla gündeme oturan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, bu hafta sonu sürpriz bir görevlendirmeyle Ankara Süper Amatör Ligi’nde düdük çaldı.
1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşmasında çaldığı tartışmalı penaltı düdüğüyle gündeme oturan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak hakkında çarpıcı bir karar alındı.
VAR'IN UYARISINA RAĞMEN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Kayserispor'a verdiği penaltı kararının ardından VAR'ın uyarısına rağmen kararını değiştirmeyen Asen Albayrak, futbol kamuoyunda geniş eleştirilere hedef olmuştu.
SÜPER AMATÖR LİG'DE DÜDÜK ÇALDI
Bu hafta görev alıp alamayacağı merak edilen tecrübeli hakem, bu hafta sonu profesyonel ligler yerine amatör kümede görevlendirildi. Asen Albayrak, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) atamasıyla Ankara Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyespor ile Anadolubeyispor arasındaki karşılaşmayı yönetti.
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