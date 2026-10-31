Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı - Son Dakika
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Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

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Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
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Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
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Doğa gezisi sırasında toprağa gömülü bir yoğurt kabı bulan adam, kapağını kaldırınca beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Kabın içinde çok sayıda karınca ile larva ve pupa benzeri yapıların bulunduğu görüldü.

Doğada gezintiye çıkan bir adam, toprağın içine yerleşmiş beyaz bir plastik kap fark etti. Çevresi toprak ve köklerle kaplanan kabın kapağını açan adam, içeride yoğun bir hareketlilik olduğunu gördü. Görüntülerde kabın içinin çok sayıda küçük canlıyla dolu olduğu dikkat çekti.

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

KAPAĞI KALDIRINCA KARINCA KOLONİSİ ORTAYA ÇIKTI

Kabın içinde hareket eden karıncaların yanı sıra beyazımsı larva ve pupa benzeri yapılar da görüldü. Bu görüntü, plastik kabın bir karınca kolonisi tarafından yuva olarak kullanılmış olabileceğini düşündürdü.

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Karıncaların yumurta, larva ve pupalarını korunaklı alanlarda bir arada tutabildiği biliniyor. Kabın içindeki yapıların da koloninin gelişim evreleriyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

BİR YOĞURT KABI KÜÇÜK BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Toprağın altında kalan kabın, karıncalar için korunaklı bir ortam sağlamış olabileceği düşünülüyor. Görüntülerdeki yoğunluk dikkat çekerken, koloninin ne kadar süredir burada bulunduğu ve kaç karıncadan oluştuğu bilinmiyor. Sıradan bir yoğurt kabının içinde ortaya çıkan bu manzara, doğadaki küçük canlıların beklenmedik alanları yaşam alanı olarak kullanabildiğini bir kez daha gösterdi.

KarıncaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Salih ÇAKIR Salih ÇAKIR:
    Karınca değil, iğnesiz arı kolonisi bu. Brezilya'da yaygın. Balı çok kıymetli, ilaç yapımında da kullanılıyor. Neden bu kadar amatör haber yapılıyor. 6 0 Yanıtla
  • Afatsum Yatla MIRIDLIY Afatsum Yatla MIRIDLIY:
    Admin çok cahilsin. O adam o kovayı kendisi kovan olması amacıyla gömmüş ve o hayvanlar karınca değil arı!!! Hatta konuşmasında da bundan bahsediyor. Bizde ki karakobivan misali.... SİL BU HABERİ REZİL OLMA!!! 1 0 Yanıtla
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