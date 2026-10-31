Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul\'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe\'deki görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme başladı.

ZELENSKİ'Yİ HAVALİMANINDA YAŞAR GÜLER KARŞILADI

Çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Zelenski, havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenski, İstanbul'a gelişinin ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

KARADENİZ'DEKİ DENİZ ULAŞIMI DA GÜNDEMDE

Zelenski, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekibimizle birlikte İstanbul'a vardık. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak. Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığımızı pekiştirmek ve somut diplomatik olasılıklar üzerinde çalışıyoruz. Karadeniz'deki deniz ulaşımına ilişkin önemli meseleler söz konusu. Ayrıca Patrik I. Bartholomeos ile de bir görüşme planlanıyor. Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür ederim."

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirmişti.

Çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a gelen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Başbaşa görüşmenin ardından liderlerin ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.