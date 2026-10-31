Seçim yenilgilerinin ardından Belgrad’da buluşan iki eski lider siyasete geri dönme mesajı verdi

Macaristan'ın eski Başbakanı Viktor Orbán ile Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim yenilgilerinin ardından Belgrad'da bir araya geldi. Görüşmede iki lider de siyasi mücadeleyi sürdürecekleri mesajını verirken, Vucic'in “Seçimleri kaybettik ancak haysiyetimizi, gururumuzu ve inancımızı kaybetmedik” sözleri dikkat çekti.

BELGRAD'DA BİR ARAYA GELDİLER

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen buluşmada Vucic, Orbán'ı “Büyük dostum, kardeşim” sözleriyle karşıladı. Vucic'in babasının Belgrad yakınlarındaki evinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin ortak görüntüler paylaşan Sırp siyasetçi, iki liderin seçim yenilgilerine rağmen siyasi inançlarından vazgeçmediğini vurguladı.

Orbán da Vucic'e desteğini dile getirerek, “Dostlar her zaman dost kalır. Zor zamanlarda daha iyi dostlar kazanırsınız. Aleksandar, her zaman senin yanında olduğumdan emin olabilirsin” ifadelerini kullandı. Vucic ise bu sözlere “Teşekkür ederim, geri döneceğiz” yanıtını verdi.

İKİ LİDER DE SEÇİM YENİLGİSİ YAŞADI

Viktor Orbán, 12 Nisan'da Macaristan'da yapılan genel seçimleri kaybetmiş, böylece 16 yıllık başbakanlık dönemi sona ermişti. Sırbistan'da ise 25 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerde Vucic'in liderliğindeki liste, öğrencilerin öncülük ettiği Student List hareketi karşısında yenilgiye uğramıştı. Vucic seçim gecesi yenilgiyi kabul etmişti.

Vucic, seçim yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalarda partisinin yeniden yapılanacağını belirtmiş ve yaklaşık iki yıl içinde iktidara dönmeyi hedeflediklerini söylemişti.