Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Zelenskiy, beraberindeki heyetle İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Bartholomeos ile bir süre görüşen Zelenskiy, daha sonra Patrikhane'den ayrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.