Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmesinin ardından kameraların karşısına çıkan iki lider ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Savaşın yol açtığı kayıplar ve yıkım maalesef her geçen gün artıyor. Savaşta hayatını kaybedenler için Sayın Zelenski'ye ve dost Ukrayna halkına taziyelerimi tekrar iletiyorum. Kendisiyle bugünkü görüşmelerimizde Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz'deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık.

Savaşın, özellikle Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Esasen Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliği yaptığımız müzakereler, diplomasi yoluyla somut sonuçlar alınabileceğini göstermişti. Bugün geldiğimiz noktada da adil bir barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.

“KARADENİZ’DEKİ SALDIRILARI KİMDEN GELİRSE GELSİN HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Sayın Zelenski ile görüşmemizde Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik fikir teatisinde bulunduk. Savaşın başından bu yana Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın muhafazası için aktif çaba gösteriyoruz. Ancak son dönemde yaşanan tırmanmaya paralel olarak çatışmaların Karadeniz'e sıçradığına şahit oluyoruz.

Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda tüm tarafları sorumlu davranmaya ve bu şekilde de hareket etmeye davet ediyoruz. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini yeniden tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Mutabakata varılmasının Ukrayna'da kalıcı barış sağlanması yönündeki çabalara da ivme kazandıracağına inanıyorum.Bu konuyu Rusya ile de görüşerek süreci ilerletmeyi amaçlıyoruz.

'STRATEJİK ORTAKLIK' VURGUSU

Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasında 2022 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesi, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından önemli bir adım teşkil etmiştir. Bu anlaşma bizi 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır.

Son olarak, zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna'yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna'nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Değerli dostum Sayın Zelenski'ye bu ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum."

ZELENSKİ: KARADENİZ TAHIL KORİDORU ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTA MUTABIK KALDIK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise "Bugün önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Somut meseleler üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin önemli bir bölümünü Karadeniz'e ayırdık" dedi.

Rusya, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü saldırganlıkla durumu daha da kötüleştirdiğini savunan Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmakta mutabık kaldık. Amacımız, koridorun etkin biçimde çalışmasını sağlamak. Türkiye'de toplantılar düzenleme ihtimalini görüştük." diye konuştu.