Cengiz Ünder\'den maç sonu çarpıcı sözler: Kafamı bulandırmak istemem

Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''MORALLİ GİRECEĞİZ''

Maçı değerlendiren Cengiz Ünder, "Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu hafta iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Çok çalıştık ve takım da çok iyi reaksiyon verdi. Bu hafta çok iyi karşılık verdik. Zor bir maç oldu ama Fenerbahçe maçından önce kazanmamız önemli oldu. Moralli gireceğiz haftaya. İyi oyun oynadık, takım arkadaşlarımı kutluyorum, herkesin ayağına sağlık." dedi.

"KAFAMI BULANDIRMAK İSTEMİYORUM"

Performansıyla ilgili gelen soruya cevap veren 29 yaşındaki yıldız isim, "Burak Hoca benden ne istediğini biliyor, onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Performansımı yukarıya çekmeye çalışıyorum. Maç maç bakıyorum. Geriye dönüp çok da kafamı bulandırmak istemiyorum. Şu anda iyi giden bir performansım var, bunu daha da yukarıya çekmek istiyorum. Benim için şu an bu maç bitti. Önümüzdeki maç var. En iyi şekilde o hazırlanacağız ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Çorum FK formasıyla bu sezon 8 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren deneyimli kanat oyuncusu, bu maçlarda 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.