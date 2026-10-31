ABD'den Moskova için saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte - Son Dakika
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ABD'den Moskova için saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte

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ABD\'den Moskova için saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte
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Rusya'nın başkenti Moskova'da olası bir terör saldırısına ilişkin güvenlik alarmı verildi. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nın hedef alınabileceğine yönelik ciddi tehdit bilgisi bulunduğunu duyurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği belirtilen saldırı ihtimali üzerine ABD vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısı yapılırken, Rus güvenlik servisi FSB'nin de konuyla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na yönelik saldırı ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Büyükelçilik, 31 Ekim'de çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği bir saldırı gerçekleştirilebileceğine ilişkin güvenilir tehdit bilgisi aldıklarını duyurarak ABD vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı. Rus güvenlik makamlarının da konuya ilişkin çalışma başlattığı bildirildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN SALDIRI UYARISI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nda kitlesel can kaybına yol açabilecek bir olay yaşanabileceğine ilişkin tehdit bilgisi alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan söz konusu bölgeden uzak durmaları ve çevrelerinde olup bitenlere karşı dikkatli olmaları istendi.

RUS MAKAMLARIYLA KOORDİNASYON SAĞLANIYOR

ABD yönetiminin, olası tehdide karşı alınabilecek önlemler konusunda Rusya'nın ilgili makamlarıyla koordinasyon halinde olduğu kaydedildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada da ABD'den Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi alındığı doğrulandı.

FSB açıklamasında, tehdide ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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