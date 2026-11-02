Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi

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Ukrayna\'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi
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Ukrayna\'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi
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Rusya, Ukrayna istihbaratının Rus askerlerine yönelik patlayıcı tuzağını engellediğini açıkladı. İddiaya göre Ukrayna, yardım kuruluşları aracılığıyla Rus askerlerine patlayıcı yerleştirilmiş FPV dron gözlükleri göndermeye çalıştı. Gözlüklerin çalıştırıldığı anda patlayarak askerleri öldürmesinin planlandığı öne sürüldü. Girişim, İsrail'in Hizbullah'a yönelik çağrı cihazı saldırısını akıllara getirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbaratının Rus askerlerini hedef alan bir dizi sabotaj girişiminin engellendiğini duyurdu.

FSB'nin açıklamasına göre Ukrayna istihbaratı, Rus ordusunun insansız hava aracı operatörlerine ulaştırılmak üzere FPV dron gözlüklerinin içerisine patlayıcı yerleştirdi.

Söz konusu cihazların, insani yardım malzemesi görünümü altında Rus askerlerine ulaştırılmasının planlandığı öne sürüldü.

GÖZLÜKLER ÇALIŞTIRILDIĞINDA PATLAYACAKTI

Rus güvenlik yetkilileri, Volgograd bölgesindeki bir askerin gönüllü yardım kuruluşu aracılığıyla kendisine gönderilen iki FPV gözlüğünden şüphelenerek güvenlik birimlerine başvurduğunu açıkladı.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, gözlüklerin soğutma fanlarının bulunduğu bölümlere el yapımı patlayıcı düzenekler yerleştirildiği tespit edildi.

FSB, patlayıcıların gözlüklerin çalıştırılmasıyla infilak etmesinin ve cihazları kullanan Rus askerlerinin hayatını kaybetmesinin hedeflendiğini bildirdi.

YARDIM KURULUŞLARINI KULLANDIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı kişiler, kimliklerini gizleyerek Rusya'daki yardım kuruluşları ve gönüllülerle iletişime geçti.

Telegram üzerinden sahte hesaplar kullandıkları belirtilen şüphelilerin, patlayıcı yerleştirilmiş gözlükleri Rus askerlerine gönderilmek üzere yardım kuruluşlarına teslim ettikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin görüşmeler sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçındıkları, telefon numaralarını vermedikleri ve Rus askerlerinden teşekkür videosu talep ettikleri belirtildi.

Ukrayna'dan Rus askerlerine <a class='keyword-sd' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a> taktiği! Son anda engellendi

RUSYA'NIN FARKLI BÖLGELERİNDE ELE GEÇİRİLDİ

FSB, ilk cihazların tespit edilmesinin ardından başlatılan incelemelerde Rusya'nın farklı bölgelerinde benzer patlayıcı düzenekler ele geçirildiğini açıkladı.

Patlayıcı yerleştirilmiş gözlüklerin Rusya'nın posta hizmeti aracılığıyla gönderildiği belirtildi.

Olayla ilgili patlayıcı maddelerin yasa dışı bulundurulması, patlayıcı düzenek imalatı ve terör saldırısına hazırlık suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Rus güvenlik birimleri, cihazların gönderilmesinde rol oynayan kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İSRAİL'İN HİZBULLAH'A YÖNELİK ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISINI HATIRLATTI

Rusya'nın duyurduğu girişim, İsrail'in Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizlere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla benzerlik taşıyor.

Söz konusu saldırılarda, içerisine patlayıcı yerleştirilmiş iletişim cihazları eş zamanlı olarak infilak etmiş, çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi yaralanmıştı.

Rusya'nın son açıklamasında da benzer şekilde günlük kullanımda bulunan elektronik cihazların patlayıcı tuzağına dönüştürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan Ukrayna istihbaratının FPV gözlüklerini patlayıcıyla donattığına ilişkin haberler ilk kez Şubat 2025'te ortaya çıkmıştı. Ukrayna istihbarat kaynakları o dönemde operasyonun kendileri tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.

UKRAYNA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Rusya'nın 2 Kasım'da duyurduğu son girişime ilişkin Ukrayna makamlarından henüz doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

FSB, patlayıcıların ele geçirildiğini ve saldırıların önlendiğini belirtirken, olayın ayrıntıları bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanamadı.

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    Yorumlar (2)

  • Online Money Online Money:
    Ukrayna kimlerin oyuncağı bir tek Avrupa ve buz anlamadik 1 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    UKRAYNA AMERİKA VE TERÖRİST İSRAİLİN YANDAŞI. 0 0 Yanıtla
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