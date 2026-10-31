FSB, Moskova'da Tsaritsyno Müzesi yakınına olası saldırı bilgisini ABD'den aldı - Son Dakika
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FSB, Moskova'da Tsaritsyno Müzesi yakınına olası saldırı bilgisini ABD'den aldı

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FSB, Moskova'daki Tsaritsyno Müzesi yakınında olası terör saldırısına ilişkin ABD'den bilgi aldığını ve güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tehditten haberdar olduğunu belirtirken, Rus basınına göre müze kapatıldı ve parka girişler kısıtlandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi yakınlarında planlanan muhtemel bir terör saldırısına ilişkin ABD'den bilgi aldıklarını açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, başkent Moskova'da planlanan muhtemel bir terör saldırısına yönelik ABD'den bilgi aldıklarını açıkladı. Kurulan ortak kanallar aracılığıyla alınan bilgi doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, Moskova'daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi'nde çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği ciddi bir saldırı tehdidinden haberdar olunduğu ve ABD hükümetinin Rus yetkililerle koordinasyon halinde çalıştığı bildirildi. Rus basınında yer alan ve güvenlik birimlerine dayandırılan haberlerde, Moskova'nın güneyinde bulunan saray müzesi ve park kompleksinden oluşan Tsaritsyno Müzesi'nin geçici olarak kapatıldığı ve parka girişlerin kısıtlandığı kaydedildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Mart 2024 tarihinde de Moskova'da çeşitli grupların yakın zamanda bir saldırı gerçekleştirme planları bulunduğuna ilişkin uyarıda bulunmuştu. Bu uyarıdan günler sonra Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş ve 149 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri3. SayfaMoskovaGüncelTerörDünyaSon Dakika

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