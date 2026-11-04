Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı - Son Dakika
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Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

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Zelenski\'den Melania Trump\'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı Ukrayna'ya sağladığı insani destek nedeniyle birinci derece Prenses Olga Nişanı ile ödüllendirdi. Kararnameyle alınan kararda, Melania Trump'ın Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların ailelerine kavuşması için yürüttüğü çalışmalar ve Oleşki'de insani amaçlı geçici ateşkes sağlanmasına yönelik girişimleri etkili oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD First Lady'si Melania Trump'a Ukrayna'nın önemli devlet nişanlarından biri olan Prenses Olga Nişanı'nın birinci derecesini verdi. 4 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 1079/2026 sayılı devlet başkanlığı kararnamesiyle alınan karar, Ukrayna basınında geniş yer buldu. Melania Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü insani diplomasi girişimleri, ödülün verilmesinde belirleyici rol oynadı.

ZELENSKİ KARARNAMEYİ İMZALADI

Ukrayna merkezli Interfax'ın aktardığına göre Melania Trump'a verilen nişanın gerekçesinde, Ukrayna'ya sağladığı önemli kişisel insani katkılar, insan haklarını korumaya yönelik faaliyetleri ve hayırseverlik çalışmaları sıralandı.

Kararnamede özellikle Rusya'nın saldırılarından etkilenen, işgal altındaki bölgelerden zorla yerinden edilen veya Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekildi.

Prenses Olga Nişanı, Ukrayna'da kamu hizmeti, toplumsal faaliyetler ve insani alanlarda önemli katkılar sunan kadınlara verilen devlet nişanları arasında bulunuyor.

MELANIA TRUMP ATEŞKES İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ

Melania Trump, geçtiğimiz ay Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna kenti Oleşki'de sivillere insani yardım ulaştırılması ve tahliyelerin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen müzakerelerde rol üstlenmişti.

Beyaz Saray, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada Melania Trump'ın Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüşmeler yürüterek bölgede geçici ateşkes sağlanmasına katkıda bulunduğunu duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında taraflar, insani yardım malzemelerinin kente ulaştırılması ve sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için askeri faaliyetlere geçici olarak ara vermeyi kabul etti.

Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

UKRAYNALI ÇOCUKLARIN AİLELERİNE KAVUŞMASINA YARDIMCI OLDU

Melania Trump, savaş nedeniyle ailelerinden ayrı düşen çocukların yeniden ailelerine kavuşması için de diplomatik girişimlerde bulundu.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Melania Trump'ın yürüttüğü temaslar sayesinde daha önce altı ayrı aile birleşimi operasyonunda toplam 34 çocuğun yakınlarına kavuşması sağlandı. Bu çalışmalar, Rusya ve Ukrayna arasında kurulan iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirildi.

Melania Trump, söz konusu girişimlerde çocukların güvenliğinin ve aileleriyle yeniden bir araya gelmelerinin siyasi anlaşmazlıkların üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

ZELENSKİ'DEN MELANIA TRUMP'A TEŞEKKÜR

Zelenski, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Oleşki'deki insani yardım operasyonuna katkılarından dolayı Melania Trump'a teşekkür etmişti. Ukrayna lideri, ABD First Lady'sinin girişimi sayesinde bölgeye tıbbi malzeme ve insani yardım ulaştırıldığını, sivillerin tahliye edildiğini belirtti.

Zelenski ayrıca benzer insani ateşkeslerin başka bölgelerde de uygulanmasını umut ettiğini dile getirdi. Oleşki'deki operasyon kapsamında yaklaşık 800 kişinin tehlikeli bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

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