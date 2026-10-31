Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü - Son Dakika
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Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü

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Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü
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İran lideri Mücteba Hamaney, ABD ile yeni bir çatışma yaşanabileceği yönündeki iddiaların ardından üst düzey askeri komutanlarla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Olası saldırılara karşı hazırlıklı olunmasını isteyen Hamaney, "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin." talimatını verdi. Toplantıda İran ordusunun hedef listesinin güncellendiği, ABD ve İsrail'e ait unsurların da listeye dahil edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

İran ile ABD arasında yeni bir askeri çatışma yaşanabileceğine ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, İran lideri Mücteba Hamaney'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamaney, ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıya İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu askeri yetkililer katıldı.

Görüşmede olası saldırılara karşı hazırlıklar ve İran Silahlı Kuvvetlerinin mevcut durumu ele alındı.

Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü

"ANİ, ETKİLİ VE COĞRAFİ SINIR TANIMAYAN KARŞILIK VERİN"

Hamaney, askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdi.

İran liderinin, ülkesine yönelik yeni bir saldırı durumunda askeri karşılığın geciktirilmemesini istediği belirtildi.

Hamaney'in komutanlara yönelik talimatı şöyle aktarıldı:

"Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin."

"SALDIRILARIN NE ZAMAN BİTECEĞİNE BİZ KARAR VERİRİZ"

İran lideri, ülkesine yönelik yeni askeri operasyonlar düzenlenmesi ihtimaline ilişkin de sert ifadeler kullandı.

Hamaney'in açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir."

Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü

ABD VE İSRAİL'E AİT UNSURLAR HEDEF LİSTESİNE ALINDI

Toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri de İran Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesinin güncellenmesi oldu.

İran liderinin ofisinden aktarılan bilgilere göre, görüşmede ABD ve İsrail'e ait "maddi ve manevi" tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, olası bir askeri çatışmada İran'ın verebileceği karşılığın kapsamına ilişkin dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE UMMAN DENİZİ İÇİN RAPOR SUNULDU

Toplantıda İranlı komutanlar, ülkenin stratejik bölgelerindeki askeri hazırlıklara ilişkin Hamaney'e bilgi verdi.

Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve İran'ın sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin mevcut durumuyla ilgili raporlar sunuldu.

Görüşmede ordunun mühimmat kapasitesi ve askeri birliklerin hazırlık düzeyi de ele alındı.

SAVUNMA KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Hamaney, İran'ın yerli savunma kapasitesinin hem taktik hem de askeri doktrin açısından güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni teknolojilerden yararlanılarak ülkenin güvenlik mimarisinin geliştirilmesini isteyen İran lideri, silahlı kuvvetlere sağlanan mali desteğin artırılması için de çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oooo Oooo:
    Haber başlığı yanlış Korkunç saldırı emrini veren ABD ve İsrail dir 0 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    aga çıktınız yok bombaların babası falan dediniz at bakim tel avive bi tane ne kadar babaymış ama yemez tabi.! danışıklı dövüş sizin kavganız mike tysonla jack paul un maçına döndü kimse inanmıyor artık 0 0 Yanıtla
  • Subhi Demiroğlu Subhi Demiroğlu:
    Yaşasın İran kahrolsun Amerika İsrail Allah güç kuvvet versin İran’a Rabbim İsrail’i ABD’yi helak etsin inşallah Yaşasın İslam ümmeti kahrolsun Siyonist Amerika ve İsrail 0 0 Yanıtla
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