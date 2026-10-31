ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı - Son Dakika
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ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

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ABD\'den İsrail\'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı
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İsrail basını, İran’a yönelik geniş kapsamlı askeri saldırı hazırlıkları çerçevesinde ABD ordusunun İsrail’e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığını öne sürdü. Kanal 14'ün haberine göre ABD, son 48 saatte Orta Doğu genelinde “eşi benzeri görülmemiş” bir hava köprüsü kurdu. İsrail ve ABD’den konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail’in Kanal 14 televizyonu, ABD ordusunun İran’a olası bir saldırı öncesinde bölgede yoğun bir askeri hareketlilik başlattığını iddia etti. ABD basınında da Washington’ın Körfez ülkelerini ara seçimlerin ardından gerçekleşebilecek saldırılara karşı uyardığı ileri sürülmüştü.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ” HAVA KÖPRÜSÜ İDDİASI

Kanal 14'e göre ABD ordusu son 48 saat içinde Orta Doğu genelinde “eşi benzeri görülmemiş” bir askeri hava köprüsü oluşturdu. Haberde, ABD ordusuna ait 10 askeri kargo ve 80 yakıt ikmal uçağının İsrail’deki üslere konuşlandığı öne sürüldü.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE HAVA SAVUNMA TAKVİYESİ

Kanal 14, ABD’ye ait kargo uçaklarının eş zamanlı olarak bölge ülkelerinin hava savunmalarını takviye etmek amacıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’e gittiğini de iddia etti. İsrail ve ABD’den iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WSJ: TEKSAS’TAN İSRAİL’E PATRİOT GÖNDERİLDİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de daha önce ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu yazmıştı. Gazete, uçuş takip verilerine ve konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas’tan İsrail’e ek bir Patriot sistemi gönderdiğini ileri sürmüştü.

ARA SEÇİM SONRASI SALDIRI UYARISI İDDİASI

ABD basınına yansıyan bir başka iddiaya göre ise ABD, bazı Körfez ülkelerini 3 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinin ardından gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriOrta DoğuPolitikaİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ensari Alp Ensari Alp:
    İsrail akıllı topluluk ABDyi ele geçirdi şimdi abd ile istediği heryere rahatlıkla saldırıyor geçti bolu pazarı artık bunları yenecek bir devlet abd hava askeri ve senatör gücü tamamen İsrail’in elinde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı - Son Dakika
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