Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu - Son Dakika
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Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu

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Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
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Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Haber Videosu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, adliyeye gelen vatandaşlarla alay ettiği görüntülerle tepki çeken katip hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Vatandaşlara yönelik "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar" ifadelerini kullanan ve tepkilerin ardından yayımladığı ikinci videoda da eleştirileri küçümseyen personele kınama cezası verildi.

Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir katibin, adliyeye gelen vatandaşları hedef alan ve onlarla alay eden ifadeler kullandığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine soru sormasından rahatsız olduğunu dile getiren personel, çektiği videoda "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar" diyerek vatandaşları küçümsemişti.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katip hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ VİDEO ÇEKTİ

Hakkında soruşturma başlatılan adliye personeli, eleştirilerin ardından yeni bir video daha yayımlamıştı.

Kendisine yöneltilen tepkileri abartılı bulduğunu belirten katip, ikinci videosunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Niye bu kadar abarttınız? Hakaret içerikli mesajlar gönderiyorlar, tazminat davası mı açsam diye düşünüyorum. Bu arada kıyafetim nasıl?"

Personelin bu sözleri de tepkilere neden olmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI, CEZASI BELLİ OLDU

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma bugün tamamlandı.

Adliyeye gelen vatandaşlarla alay eden ve aşağılayıcı ifadeler kullanan katibe kınama cezası verilmesine karar verildi.

Cumhuriyet BaşsavcılığıGebze AdliyesiKocaeliGüncelGündemGebzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hamit Gürkan Hamit Gürkan:
    Koltuk ta oturarak insanlarla dalga geçip küçük düşürücü hareket eden Kendini beğenmiş ukala tavır sergileyen zihniyet 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Ne kınama cezası resmen alay ediyor uzaklaştırılması gerekir 2 0 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    en büyük silahımız birilerini kınamak 1 0 Yanıtla
  • ALPEREN ALPEREN:
    HAFİF BÎR CEZA OLMUŞ...BİNLERCE PIRIL PIRIL SAYGILI MODERN LİSANS MEZUNU GENÇLER MEMUR OLMAK İÇİN TER DÖKERKEN BU TÚR ŞAHISLAR İŞİNİN DEĞERİNİ ANLAMIYOR. 0 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    atın işten yerine milyonlarca çalışcak kişi var, işini iyi yapan 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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