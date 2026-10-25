Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar - Son Dakika
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Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar

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Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig\'de 5 maçtır kazanamıyorlar
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Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak da takımına çare olamadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak, şu ana kadar takımıyla galibiyet alamadı. 

5 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Sezona Corendon Alanyaspor beraberliğiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk 4 haftada Eyüpspor ve Göztepe'yi mağlup ederken Çaykur Rizespor'a yenildi. Gaziantep temsilcisi, 5. haftadaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ligde son galibiyetini 4. haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep temsilcisi, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 maçta 3 puanla tanışamadı.

Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep ekibi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 yenildi. Kırmızı-siyahlılar, galibiyet elde edemediği 5 maçlık süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü. Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.

3 PUANLARIN TAMAMI DEPLASMANDA

Bu sezonki 2 galibiyetini de deplasmanda elde eden Gaziantep FK, dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada 6 puan topladı. Ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, 9 gol atıp kalesinde 15 gol görerek 8 puanda kaldı. Gaziantep temsilcisi, ligin 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Erzurumspor KulübüGaziantep FKOrhan AkFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar - Son Dakika
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