Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya\'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Lula da Silva, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,77'sini alarak zafer ilan ederken, rakibi Flavio Bolsonaro yüzde 48,23'te kaldı. Seçim sonuçlarını tanımadığını açıklayan Bolsonaro, oy verme süresinin 2 saat uzatılmasını gerekçe göstererek seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını duyurdu. Ancak oy verme süresinin uzatılması için Bolsonaro'nun seçim ekibinin de başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenilen sağcı aday Flavio Bolsonaro, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Oy verme süresinin 2 saat uzatılmasına tepki gösteren Bolsonaro, seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını duyurdu.

BOLSONARO SEÇİM SONUÇLARINI TANIMADI

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından sonuçlara yönelik tartışmalar başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Lula da Silva'nın gerisinde kalan Flavio Bolsonaro, seçimlerin iptal edilmesini talep edeceğini açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Bolsonaro, Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini 2 saat uzatma kararını gerekçe gösterdi.

"SONUÇLARIN İPTALİNİ TALEP EDECEĞİM"

Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaşananlar normal bir durum değildi. Kabul edilemez bir şeydi. Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim."

SÜRE UZATIMINI KENDİ EKİBİNİN DE İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bolsonaro kanadından gelen itiraz ve şikayetlere rağmen, oy verme süresinin uzatılması talebinin kendi seçim kampanyası ekibi tarafından da Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) iletildiği ortaya çıktı.

Bolsonaro'nun ekibinin Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyelerde oy verme saatlerinin uzatılması için TSE'ye resmi başvuruda bulunduğu belirtildi.

SON DAKİKA KARARI SANDIKLARDA KARIŞIKLIĞA YOL AÇTI

Brezilya'da oy verme işlemlerinin resmi olarak sona erdiği saat 17.00'de alınan karar, sandıklarda karışıklığa neden oldu.

Oy verme süresinin uzatıldığı açıklandığında ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmış durumdaydı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatma kararının yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirdi.

LULA'NIN EKİBİ DE SÜRENİN UZATILMASINI İSTEDİ

TSE Yargıcı Cristiano Zanin'in, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul ettiği belirtildi.

LULA YÜZDE 51,77 OY ALDI

Sandıkların yüzde 99,89'unun açıldığı verilere göre Luiz Inacio Lula da Silva, geçerli oyların yüzde 51,77'sini alarak zafer ilan etti.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ise oyların yüzde 48,23'ünü aldı.

Flavio Bolsonaro, sonuçları tanımadığını belirterek seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını duyurdu.

Brezilya sandıkta: Lula, Bolsonaro karşısında yüzde 51,38 ile öndeBrezilya sandıkta: Lula, Bolsonaro karşısında yüzde 51,38 ile önde
Kaynak: AA
Lula Da SilvaBrezilyaPolitikaGüncelDünyaLulaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • pbk9qyphzh pbk9qyphzh:
    Merak etmeyin bizde de benzer gerekçelerle seçimi iptal etmeye çalışacaklarını düşünüyorum. 1 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    kayıp efenker hazımsızlık yaşar, bunu 26 yıldır ülkemizden bilmiyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Ne yaptın Neymar Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti Ne yaptın Neymar! Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi Gelinle yaş farkı dikkat çekti Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
Demet Akalın’dan özel hayat itirafı Yıllardır böyleymiş Demet Akalın'dan özel hayat itirafı! Yıllardır böyleymiş
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Rafet El Roman’ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı Rafet El Roman'ın sır gibi sakladığı nişanlısı ortaya çıktı
Yol çalışması faciaya dönüştü Çukura düşen araçtan acı haber Yol çalışması faciaya dönüştü! Çukura düşen araçtan acı haber
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
07:01
Oyun devine siber saldırı 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
06:42
Meteroloji’den İstanbul için yeni sel uyarısı Salı gününe dikkat
Meteroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat
06:33
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
23:05
Amatör futbolcunun “11 taklalı“ gol sevinci
Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci
22:47
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
21:29
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 07:15:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei