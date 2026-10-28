İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

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İsmail Kartal\'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
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Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Vincenzo Montella favori aday olarak öne çıkarken, İtalyan teknik adamın ismi taraftarlar arasında tartışma yarattı. Montella'nın takımın başına geçmesini istemeyen taraftarlar, milli takımdaki performansını ve teknik direktörlük tercihlerini eleştiriyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Derbi sonrasında istifa kararı alan deneyimli çalıştırıcının ayrılığı yönetim tarafından kabul edildi. Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın görevinden ayrılma kararını yönetime bildirdiğini ve karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

MONTELLA FAVORİ ADAY OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel bulunuyor. Bu isimler arasında Montella ön plana çıkarken, İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali taraftarlar arasında tartışılıyor.

İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

MİLLİ TAKIMDAKİ TERCİHLERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptığı dönemde zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Montella, özellikle kadro seçimleri, oyuncu tercihleri ve oyun anlayışı nedeniyle futbolseverlerin tepkisini çekmişti. İtalyan çalıştırıcının milli takımdaki performansına yönelik eleştiriler, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adının geçmesiyle yeniden konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI MONTELLA'YI İSTEMİYOR

Montella'nın teknik direktörlük için favori isim olarak gösterilmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. İtalyan çalıştırıcının milli takımdaki tercihlerini eleştiren Fenerbahçeliler, takımın başında farklı bir teknik direktör görmek istiyor. Montella'nın göreve gelmesine karşı çıkan taraftarların tepkileri dikkat çekerken, yönetimin teknik direktör tercihi merakla bekleniyor.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Montella, Conte ve Volkan Demirel'in isimleri konuşulurken, sarı-lacivertli yönetimin hangi isimle yola devam edeceği merak konusu.

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Vincenzo Montellaİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Biyo Medikal Biyo Medikal:
    Montello nun ismini sayıklayanlar ya galatasarlı ve fenerbahçe başarasını istemeyenler yada futboldan zerre anlamayanlardır. sevgili yönetim;ne montello ne aykut ne emra..pep guardiola boşta..başarı istiyorsanır neye mal olursa olsun onu getirin.ondan sonra sadece oturup maç izleyın.. 8 2 Yanıtla
    Kadri sabancı Kadri sabancı:
    herkez kafasına göre atıp tutyor yönetim kimi isterse onu getirir boş boş konuşmayın 1 1
    ikoyuncu.6301 ikoyuncu.6301:
    Galatasaraylıların çok umurunda dimi sizin kimi getireceginiz komik çocuk 0 0
  • siirtliadam siirtliadam:
    Volkan Demirel en doğrusu 4 2 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    bunun kendine faydası yok şaka mısın aziz yıldırım montella kim ya 2 1 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    ilk transferini samedi alarak yaoafi, lukaku ve Vedadı postalar tek forvet kerem devam 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    İSMAİLİ GERİ GETİRİN 0 2 Yanıtla
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